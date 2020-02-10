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Uyuşturucu hap ticaretinden gözaltına alındılar

Samsun'da 1'i kadın 2 kişi uyuşturucu ticareti suçundan gözaltına alındı.

10.02.2020 13:18 | Son Güncelleme: 10.02.2020 13:18Uyuşturucu hap ticaretinden gözaltına alındılar
'da 1'i kadın 2 kişi uyuşturucu ticareti suçundan gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesinde yaptıkları çalışmalarda, Çatalarmut Mahallesi'nde uyuşturucu madde satışı yaptığı bilgisini aldıkları B.A. ile F.A. adlı genç kızla irtibat kuran 8 kullanıcı şahıstan 52 adet ekstasy hap elde etti. B.A. ve F.A.'ya ait adreste arama yapıldı. Yapılan aramalarda 18 adet ekstasy hap elde edildi.

Gözaltına alınan B.A. ile F.A. adlı genç kız, uyuşturucu ticareti suçundan Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

Uyuşturucu Ticareti, Samsun, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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