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Uyuşturucu hap ve tabancadan 4 gözaltı

Malatya'da uyuşturucu hap ve tabanca ele geçirilirken, olayla ilgili 4 zanlı yakalandı.

19.03.2020 14:39 | Son Güncelleme: 19.03.2020 14:39
Uyuşturucu hap ve tabancadan 4 gözaltı
Malatya 'da uyuşturucu hap ve tabanca ele geçirilirken, olayla ilgili 4 zanlı yakalandı.

Malatya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, uyuşturucu ile mücadele kapsamında TCK 188/3 uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak suçu ile ilgili olarak teknik takip yapıldı.

Çalışmalar sonucu, 460 adet Extacy hap,1 adet Glock marka tabanca, 1 adet cz marka tabanca ve bu tabancalara ait 2 adet dolu şarjör 18 adet fişek ele geçirildi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 4 şüphelinin, Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edileceği kaydedildi. - MALATYA

Kaynak: İHA

Etiketler : Malatya, 3. Sayfa

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