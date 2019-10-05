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Uyuşturucu hapla yakalanan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde düzenlenen operasyonda 750 adet uyuşturucu hapla yakalanan 5 şahıstan 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

05.10.2019 14:19Uyuşturucu hapla yakalanan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde düzenlenen operasyonda 750 adet uyuşturucu hapla yakalanan 5 şahıstan 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Elbistan-Göksun karayolunun Ekinözü kavşağında uygulama yapan Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, durumundan şüphelenilen bir aracı durdurdu. İçerisinde 3 erkek 2 de kadın bulunan araçta ve şahıslar üzerinde yapılan aramada 750 adet tramadol adlı uyuşturucu hap ele geçirildi. Araçtaki 5 kişi, işlemleri için Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Buradaki işlemleri tamamlanan 2 kadın şahıs serbest bırakılırken 3 erkek şahıs ise uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan adliyeye çıkarıldı. Şüphelilerden 1'i, Cumhuriyet Savcılığındaki ifadesinin ardından serbest kalırken 2 şüpheli, sevk edildikleri Elbistan Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak Elbistan E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi. - KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş, Elbistan, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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