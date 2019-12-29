Haberler » 3. Sayfa » Uyuşturucu hapla yakalanan şahıs gözaltına alındı - Haberler

Uyuşturucu hapla yakalanan şahıs gözaltına alındı

Amasya'da bir kişi uyuşturucu hapla yakalanarak gözaltına alındı.

29.12.2019 12:48 | Son Güncelleme: 29.12.2019 12:53 Uyuşturucu hapla yakalanan şahıs gözaltına alındı
'da bir kişi uyuşturucu hapla yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Amasya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, otobüste seyahat eden O.Ç. isimli şahsın uyuşturucu madde getireceği yönünde bilgi aldı. Ekipler, şüpheli O.Ç'nin eşyaları ve üzerinde yapılan aramada 4.49 gram skunk, 4.19 gram metamfetamin ve 150 adet renk ve extacy olduğu değerlendirilen hap ele geçirdi. O.Ç., "uyuşturucu madde ticareti" suçundan gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AMASYA

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Amasya, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

13:40   Hollandalı aşırı sağcı lider Wilders 'jet hızıyla' Muhammed Peygamber karikatür yarışması düzenledi - Haberler
13:37   Huzur Akdeniz Uygulaması: 201 bin 270 TL para cezası - Haberler
13:32   Aracının kaymasını engellerken aracın altında kalarak hayatını kaybetti - Haberler
13:31   Kars'ta, Yurda Açılan Eşik Kars' fotoğraf sergisi açıldı - Haberler
13:31   Moldova Cumhurbaşkanı, YDSK toplantısı için Türkiye'ye geliyor - Haberler
12:57   Karabük'te 6 eve giren hırsızlar televizyon, saat ve matkap çaldı - Haberler
12:46   Türkiye'yi ayağa kaldıran görüntü! Zehirlenip çukura atılan köpek can çekişerek öldü - Haberler
12:29   Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2019 mesaisi yoğun geçti! 19 ülkeyi ziyaret etti - Haberler
12:28   Sürücü aracında vurulmuş olarak bulundu - Haberler
12:15   Yemen'de meydana gelen saldırıda 7 kişi hayatını kaybetti - Haberler
29.12.2019 13:50:34