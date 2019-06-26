26.06.2019 20:06
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Uyuşturucu hapla yakalanan şahsa 10 yıl hapis

Uyuşturucu hapla yakalanan şahsa 10 yıl hapis

İstanbul'dan Samsun'a getirilen 2 bin 604 adet ecstasy hapla yakalanan bir kişi yargılandığı mahkemece 10 yıl hapis, 20 bin lira da adli para cezasına çarptırıldı.

İstanbul 'dan Samsun 'a getirilen 2 bin 604 adet ecstasy hapla yakalanan bir kişi yargılandığı mahkemece 10 yıl hapis, 20 bin lira da adli para cezasına çarptırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları istihbari çalışma sonucu İlkadım ilçesinde ikamet eden E.U.'nun İstanbul'dan yüklü miktarda uyuşturucu madde getirdiği bilgisini aldı. Narkotik polisi, E.U.'nun evine düzenlediği operasyonda 2 bin 604 adet ecstasy hap ele geçirdi. E.U., 9 Şubat'ta çıkarıldığı mahkemece tutuklandı ve hakkında "uyuşturucu ticareti" suçundan dava açıldı.

Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesinde bugün görülen davanın son duruşmasında tutuklu olarak yargılanan E.U., 10 yıl hapis, 20 bin lira da adli para cezasına çarptırılarak tutukluluk halinin devamına karar verildi. - SAMSUN
Kaynak: İHA
İstanbul , Samsun , 3. Sayfa

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