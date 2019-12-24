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Uyuşturucu hapları cips kutusuna gizlemiş

ESKİŞEHİR'de polisin takibe aldığı bir kişi, yanındaki cips kutusuna gizlenmiş 325 uyuşturucu hap ve skunk maddesi ile yakalandı.

24.12.2019 11:13 | Son Güncelleme: 24.12.2019 11:13 Uyuşturucu hapları cips kutusuna gizlemiş

ESKİŞEHİR'de polisin takibe aldığı bir kişi, yanındaki cips kutusuna gizlenmiş 325 uyuşturucu hap ve skunk maddesi ile yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüpheli bir kişinin kente uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Otogarda takibe alınan şüpheli, otobüsten indikten sonra gözaltına alındı. Şüphelinin yanında taşıdığı cips kutusunda yapılan incelemede içinden 325 adet ecstasy uyuşturucu hap, 52,68 gram skunk maddesi, 0,46 gram ketamin maddesi ele geçirildi. Sağlık kontrolünün ardından emniyette ifadesi alınan şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



Emniyet Müdürlüğü, Güncel

Kaynak: DHA

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