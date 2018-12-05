Uyuşturucu Hapları Klozete Atarken Yakalandılar

05 Aralık 2018 Çarşamba 14:53



05 Aralık 2018 Çarşamba 14:53

Bursa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, şüpheliler uyuşturucu hapları klozete atarken yakalandı.İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, H.A, Z.A. ve M.O'nun uyuşturucu ticareti yaptığını belirledi.Bunun üzerine harekete geçen ekipler, şüphelilere ait eve operasyon düzenledi.Polisin geldiğini fark eden zanlılar, uyuşturucu hapları evdeki klozete atarken yakalandı. Uyuşturucu hapların klozete atılması polis kamerasınca kaydedildi. Ayrıca ekiplerin klozetten uyuşturucuları cezve yardımıyla çıkarması da kameraya yansıdı.Operasyonda 620 uyuşturucu hap ve bir miktar sentetik uyuşturucu ile hassas terazi ele geçirildi.Zanlılar, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.