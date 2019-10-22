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Uyuşturucu hapları portakal bahçesine gömmüşler

Uyuşturucu hapları portakal bahçesine gömmüşler Adana'da polisin yaptığı operasyonda bir portakal bahçesine gömülmüş 27 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildiADANA - Adana'da polis yaptığı operasyonda bir portakal bahçesinde gömülmüş 27 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

22.10.2019 10:51
Uyuşturucu hapları portakal bahçesine gömmüşler
Adana'da polisin yaptığı operasyonda bir portakal bahçesine gömülmüş 27 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi
ADANA - Adana'da polis yaptığı operasyonda bir portakal bahçesinde gömülmüş 27 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları çalışmayla Seyhan ilçesi Barbaros Mahallesi'ndeki bir portakal bahçesine uyuşturucu hap gizlendiğini belirledi. Adrese giden ekipler, bahçede yaptığı aramalarda toprağa gömülü 27 bin adet uyuşturucu hap buldu.
Ele geçirilen uyuşturuculara el konularak emniyete getirildi. Polis hapları gömdüğü ileri sürülen 3 kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.
Uyuşturucu hapları portakal bahçesine gömmüşler

Adana, Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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