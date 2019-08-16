Haberler» 3. Sayfa» Haber

Uyuşturucu hapları satamadan yakalandı

Bursa'da bir zehir taciri, yanındaki uyuşturucu hap ve esrarları satmak isterken kıskıvrak yakalandı.

16.08.2019 15:29 Uyuşturucu hapları satamadan yakalandı
Bursa'da bir zehir taciri, yanındaki uyuşturucu hap ve esrarları satmak isterken kıskıvrak yakalandı.

Bursa Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı yönünde ihbar bulunan M.G'yi takibe aldı. Uyuşturucu hap satma hazırlığında olduğu tespit edilen M.G, yapılan operasyonla gözaltına alındı. Yakalanan M.G'nin üzerinde 98 adet uyuşturucu hap, 100 gram esrar ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği tahmin edilen bin lira para ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. - BURSA

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Uyuşturucu Ticareti, Bursa, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
17:24   Pakistan'daki cami saldırısında Taliban liderinin kardeşi öldü
17:20   Üç gündür kayıp olan engelli adam her yerde aranıyor
17:15   Zimbabve'de protestoculara polis şiddeti
17:10   Freni boşalan minibüs yan yattı
17:07   Beyoğlu'nda ceset şoku
16:59   Bir hafta sonra oğlunu evlendirecekti
16:59   Ümraniye'de bir apartmanın yedinci katında yangın çıktı.