Uyuşturucu hapları tuvalete atarken yakalandı

DENİZLİ'de, uyuşturucu sattığı belirlenen şüphelilere yönelik yapılan operasyonda, 4'ü kadın 5 kişi gözaltına alındı. Zanlılardan birinin, elindeki uyuşturucu hapları tuvalete atarken yakalandığı belirtildi. İşlemleri tamamlanan zanlıların tamamı, sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dün Karşıyaka Mahallesi'nde uyuşturucu satan kişilere yönelik operasyon yaptı. Bir aylık teknik ve fiziki takip sonrası polis ekipleri, belirlenen 5 ayrı eve eş zamanlı baskın gerekleştirdi. Operasyonda 4'ü kadın 5 kişi gözaltına alındı. Polis ekiplerinin baskın yaptığı evdeki şüpheli kadının, elinde bulunan uyuşturucu hapları tuvalete dökmeye çalıştığı sırada yakalandığını belirtildi. Tuvaletin gider borusunu kıran polisler, uyuşturucu hapları çıkardı. Operasyon kapsamında 430 uyuşturucu hap ile 11 bin lira nakit para ele geçirildi. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 5 zanlı, tutuklandı.

Kaynak: DHA

- Denizli