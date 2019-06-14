14.06.2019 14:03
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Uyuşturucu haplarla yakalanan genç adliyeye sevk edildi

Uyuşturucu haplarla yakalanan genç adliyeye sevk edildiBOLU - Bolu'da, polis ekipleri tarafından yol kontrolleri sırasında yapılan aramada üzerinde 40 adet uyuşturucu hapla yakalanan Erkan A.adliyeye sevk edildi.

Uyuşturucu haplarla yakalanan genç adliyeye sevk edildi
BOLU - Bolu'da, polis ekipleri tarafından yol kontrolleri sırasında yapılan aramada üzerinde 40 adet uyuşturucu hapla yakalanan Erkan A.adliyeye sevk edildi.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, TEM Otoyolu üzerinde yapılan uygulamada bir otomobili durdurdu. Araç sürücüsü Erkan A.'nın hareketlerinden şüphelenen ekipler, şahıs üzerinde arama yaptı. Yapılan aramada Erkan A.'nın üzerinden 40 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan 19 yaşındaki Erkan A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.Uyuşturucu haplarla yakalanan genç adliyeye sevk edildi
Kaynak: İHA
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