Uyuşturucu ile mücadele çağrısı

26 Haziran Dünya Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığıyla Mücadele Günü'nde Yeşilay Adıyaman Şube Başkanı Hakan Özöncel, herkesi uyuşturucuyla mücadelede daha etkin olmaya çağırdı.Adıyaman Şube Başkanı Hakan Özöncel, 26 Haziran Dünya Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, "Global düzeyde tüketim ve yapılan operasyonlarda ele geçirilen uyuşturucu miktarında maalesef bir artış gözlemleniyor. Avrupa Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi 2019 uyuşturucu raporu gösteriyor ki özellikle Avrupa'da uyuşturucu madde kullanımında ciddi bir çeşitlilik söz konusu. Gençleri bağımlılıkla tanıştıran kötülük onlara maalesef çok yakın. Ancak, gerçekleştirilen operasyonlarda elde edilen başarılı sonuçlardaki artışla kolluk kuvvetlerimiz, binlerce gencimizin hayatını kurtarmaya devam ediyor. Onlara gösterdikleri çabalar nedeniyle teşekkürlerimi iletmek istiyorum. STK'larımızın, eğitimcilerin, medyanın, esnafların ve ailelerin destekleri de bağımlılıkla mücadelemizde en büyük motivasyonumuz. Buradan ailelere de bir çağrıda bulunmak istiyorum: Biz Yeşilay olarak her zaman yanınızdayız. Bu mücadele siz olmadan atılan her adım eksik kalacaktır. Bu yüzden bağımlıkla ve özellikle uyuşturucu ile topyekun mücadele etmeliyiz" dedi.Herkesin uyuşturucu madde bağımlılığına karşı mücadelede elini taşın altına koyması gerektiğini belirten Yeşilay Adıyaman Şube Başkanı Hakan Özöncel, "Bağımlıklar konusunda önleyici eğitim programlarımızla Edirne 'den Ardahan 'a, anaokulundan yetişkin dönemine kadar herkes kendi yaş gruplarına göre bilgilendiriyoruz. Türkiye genelinde başlatılan bağımlılık önleme temelli Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitim Programımızın (TBM) dünyada bir benzeri yok. TBM ile bugüne kadar 10 milyon öğrencimize ve 2 milyon yetişkine ulaştık, bağımlılıkla mücadelede farkındalıklarını arttırdık. Ayrıca bağımlılara ve ailelerine ücretsiz psiko-sosyal ve rehabilitasyon desteği verdiğimiz YEDAM ile her gün daha çok bağımlıyı hayata kazandırıyoruz.Merak, özenti, kendini ispat etme, aile sevgisinden yoksun olma, boşlukta olma maalesef gençlerimizi uyuşturucuya itebiliyor. Ailelerimizden isteğimiz çocuklarıyla ilgilensinler, onlarla konuşsunlar. Bağımlılık hakkında bilgi sahibi olsunlar, tedavi olması gereken çocuklarına bir suçlu gözüyle değil iyileşmesi gereken bir hasta olarak baksınlar ve tedavide asla yalnız bırakmasınlar. Bağımlılıklara dair her türlü doğru bilgilere tbm.org.tr sitemizden ve YEDAM Danışma Hattımız 444 79 75 numarasından ulaşabilirler" diye konuştu. - ADIYAMAN