Uyuşturucu ile Mücadele İçin "Narkomobil ve Uyuma" Projesi Devrede

15 Kasım 2018 Perşembe 11:20



15 Kasım 2018 Perşembe 11:20

Edirne'de "Narkomobil ve UYUMA" projesi kapsamında uyuşturucu satışı, kullanımı veya dağıtımının anında ihbar edilebilmesini sağlamak amacıyla WhatsApp İhbar Hattı hizmete sokuldu.İçişleri Bakanlığının uyuşturucu ile mücadele politikası kapsamında bakanlık düzeyinde yürütülen ve uygulanan projelerin yaygınlaştırılması amacıyla Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca "Narkomobil ve UYUMA" projesi hayata geçirildi. Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde uyuşturucu ile mücadelede daha etkin çalışabilmek için Emniyet Genel Müdürlüğünün 81 ilde "UYUMA" isimli ihbar programı hizmete açıldı. Bu kapsamda Edirne'de de uyuşturucu satışı ya da kullanımı veya dağıtımı gibi durumların anında sesli ve görüntülü ya da yazılı olarak ihbarlarını sağlamak amacıyla 0552 155 22 22 Uyuşturucu WhatsApp İhbar Hattı hizmete sokuldu.Programı akıllı telefonlardan Google Play ve Apple sanal mağazalardan ücretsiz indirecek olan vatandaşların ihbarcı ekranındaki ikona basması ile uyuşturucu ile ilgili ihbarlar cep telefonundan hızlı bir şekilde yer konum bilgili olarak Emniyet Müdürlüğü Haber Merkezi'nde kurulan sisteme ulaşacak ve en yakın ekip ihbar yerine sevk edilecek. Her iki uygulamada da ihbarcının kimliği gizli tutuluyor. - EDİRNE