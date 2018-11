Uyuşturucu ile Mücadelede Metruk Binalar Suç Odağı

14 Kasım 2018 Çarşamba 10:25



Vali Özdemir Çakacak , başkanlığında yapılan Kaymakamlar Toplantısında il genelindeki asayişi değerlendirdi.İl ve ilçelerdeki metruk binalarla ilgili yapılan çalışmaları ve genel asayişi değerlendiren Vali Çakacak , bağımlılık ve uyuşturucuyla ilgili gençlerin zarar görmesini engelleyici konularda yapılması gereken hususlar hakkında İçişleri Bakanlığı tarafından ciddi tedbirler alındığını ve bu konuda önemli mesafe kaydedildiğini söyledi. Vali Çakacak, il ve ilçelerimizde bulunan, insanların can ve mal güvenliğin tehdit eden, çevre kirliliğine yol açan ve kent estetiğine uygun olmayan metruk binaların yıkımıyla ilgili çalışmaların devam ettiğini hatırlattı.Metruk binaların uyuşturucu kaçakçılığında ve kullanımında, sigara kaçakçılığında, bu maddelerin saklanmasında ve gizlenmesinde kullanımı ile ilgili bir dizi tedbirlerin emniyet güçleri tarafından alındığını dile getiren Vali Çakacak, "Ülkemizin geleceğini teşkil edecek olan gençlerimizi zehirlemeye çalışıyorlar. Uyuşturucu ile mücadele konusunda metruk binalar suç odağı teşkil etmektedir. Eskişehir Valiliği olarak; suç odağı haline gelen, insanların can ve mal güvenliğini tehdit eden, çevre kirliliğine yol açan ve kent estetiğine uygun olmayan metruk binaların yıkımı ile ilgili çalışmalarımız tüm hızıyla devam etmektedir. Yapılan bu çalışmaları ve ilimizdeki genel asayişi değerlendirmek için bir araya geldik" dedi.'Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu'nda metruk binaların durumu hakkında kamu kurum ve kuruluşları ile iş birliği içerisinde olduklarına vurgu yapan Vali Çakacak, "İlimiz genelinde mahalle aralarında bulunan metruk binaların, yarım kalan inşaatların çoğu zaman alkol, uyuşturucu ya da bağımlılık oluşturan madde kullanımına elverişli ortam oluşturduğu gözlenmiştir. Bu durumun önüne geçilebilmesi için valiliğimiz koordinesinde, belediyelerimiz, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarımız işbirliğiyle, metruk ya da yarım kalan inşaatlarda gerekli önleyici ve engelleyici tedbirlerin alınması, yıkılması gereken binaların bir an önce yıkılması/yıktırılması, yıktırılamayan binaların kullanımını engelleyecek fiziki tedbirlerin aldırılması konusunda gerekli çalışmalarımız devam etmektedir" diye konuştu.Okul çevrelerindeki güvenliğe büyük önem verdiklerini bildiren Vali Çakacak, "Velilerimizin çocuklarını okula gönderdikten sonra gönül rahatlığı içerisinde olması bizim ilk önceliğimizdir. Emniyet güçlerimiz, çocuklarımızın ve gençlerimizin çok iyi şartlarda yetiştirilmesini amaçlayarak, madde bağımlılığından ve özellikle uyuşturucu satıcılardan uzak durmaları karşısında ciddi tedbirler aldı. Güvenli okul oluşturmak adına okul çevrelerinde alınan çok önemli tedbirler var. Okul önlerinde ve çevrelerinde okulla alakası olmayanların beklememesi için Valilik emri yayınladık. Öğrencilerimizi ve çocuklarımızı rahatsız edecek şahıslar olduğunda, güvenlik güçlerimiz gerekli müdahaleyi yaparak, o kişilere gerekli cezai işlemi uyguluyor. Güvenlik güçlerimizi yaptığı başarılı çalışmalarından dolayı kutluyorum" şeklinde konuştu.Şehrin giriş noktalarında bulunan güvenlik uygulamalarından iyi sonuçlar alındığını söyleyen Vali Çakacak, okul servislerinin sıkça denetlenmesini ve servis araçlarının gereken kurallara hassasiyetle uymasını istedi. Trafik kazalarının yoğun olduğu bölgelerde gerekli tedbirlerin alınarak, o bölgede denetimlerin sıklaştırılması gerektiğine vurgu yapan Vali Çakacak, trafik kazalarında dikkat dağılımının büyük etken olduğunu ifade etti."Vatandaşlarımızın rahat ve huzurlu bir ortamda yaşamaları bizim için önemli ve değerlidir" diyen Vali Çakacak, vatandaşlara karşı en iyi kamu hizmeti sunmanın önemine dikkat çekerek, "Kamu kurumlarına gittiğinizde kendimize ve ailemize nasıl davranılmasını istiyorsak, bizler de vatandaşlarımıza öyle davranmalıyız. Bir tebessümü ve yardımlaşmayı birbirimizden eksik etmezsek; devlet ve millet arasındaki birlik ve beraberlik hiçbir zaman bozulmaz, çok güzel bir birliktelik olur. Bunun sonucunda ise vatandaşın bizlere ve devletine olan güveni daha çok arta" dedi.Vali Çakacak'ın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya; Vali Yardımcıları İsmail Soykan, Aslan Avşarbey, ilçe kaymakamları, il emniyet müdür yardımcıları, ilçe emniyet müdürleri ve ilgililer katıldı. - ESKİŞEHİR