Uyuşturucu ile Mücadelede 'Uyuma' Uygulaması

Kaynak: İHA

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünce geliştirilen 'Uyuma' uygulaması ile vatandaşlar tek tuşla uyuşturucu tacirlerini ihbarda bulunabilecek.Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Hasan Solak, tarafından uyuşturucuyla mücadele kapsamında geliştirilen "UYUMA" isimli mobil uygulama tanıtıldı. Solak, Malatya Emniyet Müdürlüyü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü olarak uyuşturucu ve uyarıcı madde suçları ile etkin mücadele ettiklerini belirterek yapılan operasyonlarla uyuşturucu tacirlerine ağır darbe vurulduğunu belirtti. Sokak bazlı mücadelede vatandaşların da desteğinin son derece önemli olduğunu dile getiren Solak, "Bu kapsamda İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde UYUMA Projesi hazırlanmış ve uygulamaya konulmuştur. Vatandaşlarımız akıllı telefonlarına indirebildikleri uygulama ile şahit oldukları uyuşturucu madde alışverişini ihbar edebilmekte ve ekiplerimiz tarafından anında müdahale edilmektedir. Bu kapsamda hazırlanan tanıtıcı afiş ve broşürlerin dağıtılmasına başlanmıştır" dedi.Ayrıca Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün saha mücadelesinin yanı sıra vatandaşlara yönelik bilgilendirici eğitimlere de yoğun bir şeklide devam edildiğini ifade eden Solak, "Bu kapsamda aileler, öğretmenler, belediye personeli ve tüm kamu personellerine yönelik Narkorehber eğitimi verilerek toplumumuzun bu konuda farkındalığının arttırılması hedeflenmektedir. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce ilimiz genelinde 2019 yılının ilk üç ayında 2010 kişi olmak üzere bugüne kadar Malatya genelinde toplam 5 bin 300 kişiye bu eğitimler verilmiştir. Uyuşturucu ile mücadelede vatandaşlarımızın duyarlılığı ve ortak sorumluluğumuzla daha mutlu ve daha güçlüyüz" şeklinde konuştu. - MALATYA