26.06.2019 10:36
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Uyuşturucu ile yakalanan 6 kişi gözaltına alındı

Uyuşturucu ile yakalanan 6 kişi gözaltına alındı

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan devriye görevi esnasında durumundan şüphelenilerek durdurulan ve üzerinde uyuşturucu çıkan 6 kişi gözaltına alındı.

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan devriye görevi esnasında durumundan şüphelenilerek durdurulan ve üzerinde uyuşturucu çıkan 6 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışmalarına aralıksız devam eden Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karadağ Ormanlık alanı yakınlarında yaptıkları devriye görevi esnasında durumundan şüphelendiği D.C., K.A., E.Y., A.A., M.Ş. ve Y.E., isimli 6 kişiyi durdurarak üst araması ve kimlik kontrolü gerçekleştirdi. Yapılan incelemelerde 18 gram toz ve kubar esrar ele geçirildi. Uyuşturucu maddelerine el konulurken 6 kişi gözaltına alınarak jandarma karakoluna götürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN
Kaynak: İHA
Karadağ , Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı , Jandarma , 3. Sayfa

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