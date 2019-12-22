Haberler » 3. Sayfa » Uyuşturucu ile yakalanan şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı - Haberler

Uyuşturucu ile yakalanan şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Antalya'da üzerinde 94 gram metamfetamin ve 10 gram skunk ile yakalanan şahıs, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

22.12.2019 14:46 | Son Güncelleme: 22.12.2019 14:51 Uyuşturucu ile yakalanan şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
'da üzerinde 94 gram metamfetamin ve 10 gram skunk ile yakalanan şahıs, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ve Antalya İl Jandarma KOM Şube ekipleri tarafından yapılan istihbari çalışmalar neticesinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı yönünde duyum alınan B.Y., yapılan takip neticesinde otomobili ile Gündoğdu Mahallesi'nde yakalandı. Araçta ve şahsın üzerinde yapılan aramada 94 gram metamfetamin maddesi, 10 gram skunk, 2 adet tabanca, tabancaya ait 8 adet fişek, uyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen 85 TL ve 5 euro ele geçirildi. Şüpheli B.Y., uyuşturucu madde imal ve ticareti ve 6136 SKM suçundan gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince 'uyuşturucu madde imal ve ticareti' ve 'silah kaçakçılığı' suçlarından adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. - ANTALYA

Manavgat, Antalya, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

16:22   Hong Kong'da Uygur Türklerine destek gösterisine polis müdahalesi - Haberler
16:11   Şehit Uzman Onbaşı Ahmet Tunç son yolculuğuna uğurlandı - Haberler
16:10   Binali Yıldırım'ın pasta mumlarını elleriyle söndürmesi sosyal medyada gündem oldu - Haberler
16:07   Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğünden "domuz gribi" açıklaması - Haberler
16:06   Aracın çarptığı domuz telef oldu - Haberler
16:06   Tunceli'de yangın: 2 ev zarar gördü - Haberler
15:38   Son dakika: Erdoğan'dan CHP'ye Libya yanıtı: Gazi Mustafa Kemal'in ne işi vardı? - Haberler
15:01   Prezervatif firmasının yaptığı anket: Cinsel ilişki süresi ortalama 28 dakika - Haberler
14:58   Dışişleri'nden, mürettebatında Türklerin olduğu geminin alıkoyulmasına ilişkin açıklama - Haberler
14:50   Babaları tarafından vurulan 3 kardeşten ikisi hayatını kaybetti - Haberler
22.12.2019 16:41:39