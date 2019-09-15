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Uyuşturucu ile yakalanan şahıs tutuklandı

Samsun'un Bafra ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şahıs tutuklandı.

15.09.2019 18:10Uyuşturucu ile yakalanan şahıs tutuklandı
Samsun'un Bafra ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şahıs tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ve Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda uyuşturucu madde sattığı tespit edilen S.Ş.C. (27) isimli şahıs Fatih Mahallesi Şehit Mahmut Önder Caddesi üzerinde yakalandı. Şahsın üzerinden folyoya sarılı 54 fişek halinde bonzai ele geçirildi. İkametinde yapılan aramada da 276 gram esrar maddesi, 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

İlç Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından Bafra Adliyesine çıkartılan S.Ş.C. mahkemece tutuklanarak Bafra Cezaevine gönderildi. - SAMSUN

Samsun, Bafra, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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