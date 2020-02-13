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Uyuşturucu ilk yardım çantasından çıktı: 10 gözaltı

Uyuşturucu ilk yardım çantasından çıktı: 10 gözaltıBURSA'da, polis tarafından düzenlenen operasyonda, uyuşturucu ticareti yapan 10 şüpheli gözaltına alındı.

13.02.2020 15:10 | Son Güncelleme: 13.02.2020 15:13
Uyuşturucu ilk yardım çantasından çıktı: 10 gözaltı
BURSA'da, polis tarafından düzenlenen operasyonda, uyuşturucu ticareti yapan 10 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler ile birlikte ilk yardım çantası içine saklanmış uyuşturucu ve 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu kullanan ve uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yapılan operasyonda, 10 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilere ait ev, iş yeri ve araçlarda yapılan aramalarda, ilk yardım çantası içine gizlenmiş 450 gram metamfetamin, 220 gram esrar, 60 gram sentetik kannabinoid, 1 hassas terazi, 2 ruhsatsız silah ve 16 fişek ele geçirildi.
Polisteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.O., 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak' suçundan tutuklanırken, M.K. ve B.S. adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. R.T., Ş.K., H.T.A., F.B., E.Ö., U.S. ve H.Ö. 'nün savcılık sorguları sürüyor.
Uyuşturucu ilk yardım çantasından çıktı: 10 gözaltı

Uyuşturucu Ticareti, Güncel

Kaynak: DHA


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