Uyuşturucu imal ederek sattığı ileri sürülen zanlı tutuklandı

Mersin'in Tarsus ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı.

18.06.2020 18:13 | Son Güncelleme: 18.06.2020 19:38
Mersin'in Tarsus ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu imal ederek sattığı öne sürülen T.K'nin Yenice Mahallesi'ndeki evine operasyon düzenledi.
Narkotik dedektör köpeğinin kullanıldığı operasyonda 250 gram esrar, 20 kök Hint keneviri ile ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi sulh ceza hakimliğince cezaevine gönderildi. Uyuşturucu imal ederek sattığı ileri sürülen zanlı tutuklandı

Kaynak: AA

Etiketler: Narkotik, Tarsus, Mersin, Güncel, Haber

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