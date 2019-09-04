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Uyuşturucu kaçakçıları adliyeye sevk edildi

Uyuşturucu kaçakçıları adliyeye sevk edildiESKİŞEHİR - Eskişehir'de, polis ekiplerinin uyuşturucu madde sevkiyatı yapan araca düzenlediği operasyonda yakalanan şüpheliler adli makamlara sevk edildi.

04.09.2019 00:51
Uyuşturucu kaçakçıları adliyeye sevk edildi
ESKİŞEHİR - Eskişehir'de, polis ekiplerinin uyuşturucu madde sevkiyatı yapan araca düzenlediği operasyonda yakalanan şüpheliler adli makamlara sevk edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube müdürlüklerince yapılan ortak çalışmada, Doğu illerinden Eskişehir'e güzergahı kullanarak bir aracın yüklü miktarda uyuşturucu madde sevkiyatı yapılacağı bilgisine ulaşıldı. Yol güvenliği alan polis ekipleri gerçekleştirdiği drone destekli operasyonda kentte girişi esnasında durduruldu. İlgili makamdan alınan arama kararıyla Narkotik dedektör köpeği Noro ile araçta yapılan aramada 44 kilogram eroin ele geçirildi.
Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak Suçu kapsamında işlem yapılarak gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemleri sonrası Eskişehir Adalet Sarayına sevk edildi.
Uyuşturucu kaçakçıları adliyeye sevk edildi

Eskişehir, Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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