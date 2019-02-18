Uyuşturucu kaçakçısıyla polis arasındaki nefes kesen kovalamaca kamerada 3 ayrı operasyonda yüklü miktarlarda uyuşturucu ele geçirilirken, polisinin 'dur' ihtarına uymayan sürücünün kullandığı lüks cip ters yöne girip araçlara vurarak durdu Yurtdışından kalas içinde uyuşturucu sevkıyatı güvenlik kamerası kayıtlarına takıldı
İSTANBUL - İstanbul
'da düzenlenen 3 ayrı operasyonda, yüklü miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Nefes kesen operasyonlardan birinde narkotik polisinin 'dur' ihtarına uymayan sürücünün kullandığı lüks cip ters yöne girip araçlara vurarak durdu. Otomobille polis ekipleri arasındaki kovalamaca MOBESE kameralarına yansırken, başka bir operasyonda yurtdışından kalas içinde uyuşturucu sevkiyatı güvenlik kamera kayıtlarına takıldı.
Polis
Kaynak: İHA