Haberler» 3. Sayfa» Haber

Uyuşturucu komasına giren 2 kişi hastaneye kaldırıldı

Erzincan'da boş arazide yüksek dozda uyuşturucu madde kullanıp komaya girdikleri iddia edilen 2 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

19.07.2019 16:46 Uyuşturucu komasına giren 2 kişi hastaneye kaldırıldı
Erzincan'da boş arazide yüksek dozda uyuşturucu madde kullanıp komaya girdikleri iddia edilen 2 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay, bugün saat 16.15 sıralarında Erzincan Kemah yolu üzerindeki boş arazide meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yüksek dozda uyuşturucu madde kullanıp bulundukları yerde sızan 2 kişi yoldan geçen vatandaşlar tarafından fark edildi. Uyuşturucu komasına giren ve durumları ağır olan iki kişi polisin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 sağlık görevlileri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde müşahede altına alınan gençlerden birinin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. - ERZİNCAN
Kaynak: İHA
Erzincan, Kemah, 3. Sayfa

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
17:46   Ataşehir'de virajı alamayan kamyon devrildi: 1 yaralı
17:41   Erleri yemin töreninde aileleri yalnız bırakmadı
17:33   Kendini yakan Güney Korelinin, kayınpederinin intikamını aldığı iddiası
17:32   10 katlı apartmanın çatı katında yangın
17:27   Çocuklar araçların arasına dalıp su satmaya çalışıyor
17:23   Cezaevinden izinli çıkan şahıs karısını tüfekle vurdu
17:22   Sinop'ta trafik kazası: 8 yaralı