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Uyuşturucu kullanan 1 kişi suçüstü yakalandı

Mersin'de uyuşturucu madde kullanan bir kişi, suçüstü yakalandı.

24.03.2020 17:08 | Son Güncelleme: 24.03.2020 17:08
Uyuşturucu kullanan 1 kişi suçüstü yakalandı
Mersin 'de uyuşturucu madde kullanan bir kişi, suçüstü yakalandı. Şahsın üzerinden 20 gram uyuşturucu madde çıktı.

Ediline bilgiye göre, Tarsus ilçe Jandarma Komutanlığı ekipler, uyuşturucu madde kullanan şahıslara yönelik Yenice Mahallesinde gerçekleştirdiği operasyonda, 1 kişiyi suç üstü yakaladı. Şahsın üstünde arama yapan ekipler, 20 gram kubar esrar ele geçirdi.

Gözaltına alınan şahıs, kan örneğinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. - MERSİN

Kaynak: İHA

Etiketler : Tarsus, Mersin, 3. Sayfa

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