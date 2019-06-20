20.06.2019 14:57
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Uyuşturucu kullanan Ahmet öldü, hapları satan 3 kişi yakalandı

Uyuşturucu kullanan Ahmet öldü, hapları satan 3 kişi yakalandı

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, Ahmet Y. (25), uyuşturucu hap kullanması sonucu komaya girerek, yaşamını yitirdi.

DENİZLİ'ninPamukkaleilçesinde, Ahmet Y. (25), uyuşturucu hap kullanması sonucu komaya girerek, yaşamını yitirdi. Ahmet Y.'ye hapları sattığı belirlenen 3 kişi, polis ekiplerince yakalandı. Akhan Mahallesi'nde yaşayan ve işsiz olduğu belirtilen Ahmet Y., dün saat 06.00 sıralarında, yol kenarında hareketsiz yatarken bulundu. İhbarla gelen sağlık görevlileri, komada olduğunu belirlediği Ahmet Y.'yi ambulanslaDenizli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Ahmet Y., doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Pamukkale Üniversitesi HastanesiAdli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsiye göre, Ahmet Y., çok sayıda uyuşturucu hap kullanması sonucu komaya girerek, yaşamını yitirdi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Ahmet Y.'nin ölümüyle ilgili soruşturma başlattı. Uyuşturucu hapları Ahmet Y.'ye sattığı belirlenen İ.A., G.K. ve O.A., yakalanarak, gözaltına alındı. Evlerinde yapılan aramalarda; 89 uyuşturucu hap ile ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Emniyetteki sorgusu tamamlanan 3 kişi, adliyeye sevk edildi.

- Denizli
Kaynak: DHA
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