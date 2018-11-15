Uyuşturucu kullanan gençler ormanda ölmek üzereyken bulundu
İZMİT(Kocaeli
), (DHA
) - KOCAELİ'nin Gölcük
ilçesinde, devriye görevinde bulunan jandarma ekibi ormanlık alanda aldıkları uyuşturucunun etkisiyle kendilerinden geçen 2 genci yerde yatarken buldu. Bilinçleri kapalı olan 2 genç kaldırıldıkları hastanede yapılan müdahale ile kurtarıldı.
Gölcük İlçe Jandarma
Komutanlığı ekipleri devriye görevinde bulunduğu sırada, Panayır Mahallesi Kadırga mevkiinde ormanlık alanda yerde yatan 2 kişiyi gördü. 2 gencin aldıkları uyuşturucunun etkisiyle kendilerinden geçtikleri belirlendi. Uyuşturucu madde kullanmak için düzenek kullandıkları görülen B,Ş. ve U.Ş. hemen Gölcük Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bilinçleri kapalı olan gençlere müdahalede bulunularak, hayati tehlikeleri ortadan kalktı. Gençlerin üzerinde bulunan bonzai isimli uyuşturucu maddeye el konulurken, tedavilerinin ardından gözaltına alınarak haklarında soruşturma başlatıldı.
Kocaeli,Jandarma,Gölcük
15 Kasım 2018 Perşembe 11:21