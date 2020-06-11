Uyuşturucu kullanan kişi, umumi tuvalette ölü bulundu

Uyuşturucu kullanan kişi, umumi tuvalette ölü bulunduANTALYA'nın Kepez ilçesinde, uyuşturucu madde kullandığı belirtilen Ömer Ö. (34), akaryakıt istasyonu arkasında yer alan umumi tuvalette ölü bulundu.

11.06.2020 23:55 | Son Güncelleme: 12.06.2020 00:10
Uyuşturucu kullanan kişi, umumi tuvalette ölü bulundu
ANTALYA'nın Kepez ilçesinde, uyuşturucu madde kullandığı belirtilen Ömer Ö. (34), akaryakıt istasyonu arkasında yer alan umumi tuvalette ölü bulundu.
Olay, saat 18.30 sıralarında ilçeye bağlı Teomanpaşa Mahallesi Yeşilırmak Caddesi üzerinde yer alan bir akaryakıt istasyonunun arka kısmında bulunan umumi tuvalette meydana geldi. Tuvalete girmek isteyen vatandaşlar, kapıyı açamayınca akaryakıt istasyonu çalışanlarından yardım istedi. Kapıyı açamayan istasyon çalışanları da tuvalet kapısının üst kısmından baktıklarında, yerde hareketsiz yatan bir kişi olduğunu görünce durumu hemen polise bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, akaryakıt istasyonu içerisinde yer alan otobüs tamir servisinden levye alarak kapıyı açmaya çalıştı. Kapının açılmasının ardından yaşamını yitirdiği belirlenen kişinin üzerinde Ömer Ö. adına kayıtlı kimlik bulundu. İlk belirlemeye göre Ömer Ö.'nün aşırı doz uyuşturucudan hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde uyuşturucu kullanımı ile ilgili bazı materyallerin de bulunduğu öğrenildi. Ömer Ö'nin cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Akaryakıt istasyonu çalışanı Yusuf Şenyüz, Ben orada yatan birini görünce hemen polisi aradım. Geldiler ve orada yatan şahsın ölü olduğunu belirlediler dedi. Uyuşturucu kullanan kişi, umumi tuvalette ölü bulundu

Kaynak: DHA

Etiketler: Güncel, Haber

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