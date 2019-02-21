21 Şubat 2019, 20:22
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Uyuşturucu Kullanan Ünlü Oyuncu 13. Kattan Düşerek Hayatını Kaybetti

Katıldığı ev partisinde uyuşturucu kullanan ünlü oyuncu Bethany Beales, selfie için poz verdiği sırada 13. kattan aşağıya düştü. Ağır yaralanan ünlü oyuncu, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

22 yaşındaki İngiliz kadın oyuncu Bethany Beales, arkadaşları ile uyuşturucu aldığı dairenin balkonundan düşerek hayatını kaybetti.

POZ VERİRKEN AŞAĞIYA DÜŞTÜ

22 yaşındaki İngiliz kadın oyuncu Bethany Beales, Londra'daki arkadaşının evine gitti. Oyuncu evde arkadaşlarıyla uyuşturucu aldı. Beales, arkadaşının 13. katta bulunan dairesinde, selfie için poz verdiği sırada dengesini kaybedip 13. kattan 6. katta bulunan dairenin terasına düştü. Ağır yaralı olarak hastahaneye kaldırılan Beales, hayatını kaybederken olay ile ilgili bir kadın ve erkek tutuklandı. Polisin yaptığı soruşturma sonra tutuklanan kadın ve erkeğin cinayet işlediğine dair kanıt bulunmayınca serbest bırakıldı.

BALKON KORKULUKLARINA SANDALYE KOYDU

Polis, yaptığı soruşturma sonrası modelin selfie çekmek için balkon korkuluklarının üzerine sandalye koymaya çalıştığı ve bu sırada dengesini kaybedip düştüğü sonucuna vardı. Polis, olayın intihar olma ihtimalinin yok denecek kadar az olduğunu söylemesine rağmen Bethany Beales'in annesi kızının, 2015 yılında erkek arkadaşı ile ilişkisini bitirdikten sonra intihar girişiminde bulunduğunu ama daha sonra yaptığından pişman olduğunu söyledi.

HABERLER.COM/DIŞ HABERLER

Londra, Magazin, Dünya


YORUMLAR (16)
HOWLİNG: Oooo hacı hocalar toplanmış bakıyorum.kendinize göre tartıp bicmissiniz.kendinizi cennete begenmediklerinizi azaba cehenneme koymuşsunuz.vay be.siz kimsiniz ki ulan Allah adına bir insanı yargıliyorsunuz.bilirmisiniz ki günahkar bir kadını susuz kalan bir hayvana su verdigi icin allah affetmistir.insanları Allah adına yargılamaktan vazgecin artık yobazlar.Amerikalıya,almana,fransıza gavur dersiniz ama yaptıklari ilacları almayı bilirsiniz.telefonu ,televizyonu ,herturlu teknolojerini kullanirsınız ama gene kendinizi begenirsiniz yobaz lar siziiiii.
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SALİH : Ay çok üzüldüm
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OYNAK: Kabir azabı bekliyor
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ADALET: nasıl yaşam o tarz ölüm. genellikle böyle.. istisnalar olabilir tabi ki...
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DÜRBÜNLÜ: Toprağı bol olsun
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