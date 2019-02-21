Uyuşturucu Kullanan Ünlü Oyuncu 13. Kattan Düşerek Hayatını Kaybetti

22 yaşındaki İngiliz kadın oyuncu Bethany Beales, arkadaşları ile uyuşturucu aldığı dairenin balkonundan düşerek hayatını kaybetti.

POZ VERİRKEN AŞAĞIYA DÜŞTÜ

22 yaşındaki İngiliz kadın oyuncu Bethany Beales, Londra'daki arkadaşının evine gitti. Oyuncu evde arkadaşlarıyla uyuşturucu aldı. Beales, arkadaşının 13. katta bulunan dairesinde, selfie için poz verdiği sırada dengesini kaybedip 13. kattan 6. katta bulunan dairenin terasına düştü. Ağır yaralı olarak hastahaneye kaldırılan Beales, hayatını kaybederken olay ile ilgili bir kadın ve erkek tutuklandı. Polisin yaptığı soruşturma sonra tutuklanan kadın ve erkeğin cinayet işlediğine dair kanıt bulunmayınca serbest bırakıldı.

BALKON KORKULUKLARINA SANDALYE KOYDU

Polis, yaptığı soruşturma sonrası modelin selfie çekmek için balkon korkuluklarının üzerine sandalye koymaya çalıştığı ve bu sırada dengesini kaybedip düştüğü sonucuna vardı. Polis, olayın intihar olma ihtimalinin yok denecek kadar az olduğunu söylemesine rağmen Bethany Beales'in annesi kızının, 2015 yılında erkek arkadaşı ile ilişkisini bitirdikten sonra intihar girişiminde bulunduğunu ama daha sonra yaptığından pişman olduğunu söyledi.

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