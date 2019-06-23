23.06.2019 10:16
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Uyuşturucu kullanan ve satan 13 kişi yakalandı

Uyuşturucu kullanan ve satan 13 kişi yakalandı

Kayseri'de Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmalarda uyuşturucu kullanan ve satan 13 kişi yakalandı.

Kayseri 'de Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmalarda uyuşturucu kullanan ve satan 13 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda C.S., O.A., F.T., H.S., B.S., Ü.D., A.G., M.B., Ç.E.,C.İ., A.A., A.K. ve İ.K. isimli şahıslar yakalandı. Şahısların yapılan üst aramalarında 6 parça halinde toplamda 65.25 gram Metamfetamin maddesi, 1 parça halinde toplamda 0.95 gram Esrar maddesi, 2 parça halinde toplamda 0.90 gram Sentetik Kannobinoid maddesi ele geçirildi.

Yetkililer, gözaltına alınan 2 kişi hakkında Uyuşturucu Madde Ticareti yapmaktan, 11 kişi hakkında ise uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmaktan işlem yapıldığını bildirdi. - KAYSERİ
Kaynak: İHA
kayseri , narkotik suçlarla mücadele şube müdürlüğü , uyuşturucu , 3. Sayfa

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