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Uyuşturucu kullanarak araç kullanan sürücüye ağır ceza

Sivas'ın Gemerek ilçesinde uyuşturucu kullanarak araç kullanan sürücüye 5 bin 167 lira para cezası kesilerek sürücü belgesine 5 yıl süre ile el konuldu.

11.12.2019 15:27 | Son Güncelleme: 11.12.2019 15:32Uyuşturucu kullanarak araç kullanan sürücüye ağır ceza
'ın ilçesinde uyuşturucu kullanarak araç kullanan sürücüye 5 bin 167 lira para cezası kesilerek sürücü belgesine 5 yıl süre ile el konuldu.

SGemerek ilçesinde şüphe üzerine durdurulan bir araç sürücüsünün kanında yapılan incelemede uyuşturucu kullandığı tespit edildi. Uyuşturucu kullanarak araç kullandığı için sürücüye 5 bin 167 lira para cezası kesilerek sürücü belgesine 5 yıl süre ile el konuldu. Aynı zamanda araçta 100 gram esrar ve 3,70 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. - SİVAS

Gemerek, Sivas, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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