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Uyuşturucu kullandı, uyuyamayınca polise başvurdu: 'Bağımlı olmaktan kurtuldum'

Kayseri'de 2,5 yıl önce 125 kilograma çıkan ve arkadaşlarının "daha fit bir vücuda sahip olursun" diye verdiği uyuşturucu maddeyi bir kere kullanan genç, polise kendisini ihbar ederek bağımlı olmaktan kurtuldu.

27.11.2019 21:11 | Son Güncelleme: 27.11.2019 21:11Uyuşturucu kullandı, uyuyamayınca polise başvurdu: 'Bağımlı olmaktan kurtuldum'
'de 2,5 yıl önce 125 kilograma çıkan ve arkadaşlarının "daha fit bir vücuda sahip olursun" diye verdiği uyuşturucu maddeyi bir kere kullanan genç, polise kendisini ihbar ederek bağımlı olmaktan kurtuldu.

ve babası ayrılan, okuduğu üniversiteyi 2. sınıfta terk eden ve 125 kilograma çıkan 23 yaşındaki L.E.Ö, 2,5 yıl önce arkadaşlarının verdiği uyuşturucuyu bir defa kullandı. 53 saat hiç uyumayan ve bitkin düşen L.E.Ö, yaşadığı pişmanlığın ardından polis merkezine giderek durumu anlattı.
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Kayseri, Anne, Dünya

Kaynak: Euronews.com

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