Uyuşturucu Kullandıkları Esnada Jandarmaya Yakalandılar

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı
ekipleri tarafından yapılan denetimler kapsamında uyuşturucu kullandıkları esnada yakalanan 7 şahıs gözaltına alındı.
Edinilen bilgilere göre, Sitilce mevkiinde devriye görevi yapan Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri B.G.,M.İ., V.Ç., N.K., F.Ş., A.D, ve M.T., isimli 7 şahsı uyuşturucu kullandıkları esnada yakaladı. Yakalanan şahısların üst aramalarında paketlenmiş 15 gram bonzai, 10 gram esrar, 8 adet extacy uyuşturucu hap, 27 santim uzunluğunda hançer şeklinde bıçak ele geçirildi. Şahısların üzerinden çıkan uyuşturucu maddesi ile bıçağa el konulurken şahıslar sorgulanmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN
Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı,Jandarma
18 Kasım 2018 Pazar 14:34