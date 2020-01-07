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Uyuşturucu kullanımını özendirenlere operasyon: 9 gözaltı

Gaziantep'te sosyal medyadan uyuşturucu kullanımını özendirecek şekilde fotoğraf paylaşımı yapan şahıslara yönelik yapılan operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.

07.01.2020 16:55 | Son Güncelleme: 07.01.2020 17:00 Uyuşturucu kullanımını özendirenlere operasyon: 9 gözaltı
'te sosyal medyadan uyuşturucu kullanımını özendirecek şekilde fotoğraf paylaşımı yapan şahıslara yönelik yapılan operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.

Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, Nizip, Araban ve kent merkezinde sosyal medyadan uyuşturucu kullanımını özendirecek şekilde paylaşım yapanlara operasyon düzenledi. Yapılan operasyonlarda 14 şahsın ikametinde arama yapıldı. Operasyonda 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. - GAZİANTEP

Gaziantep, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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