17.06.2019 18:51
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Uyuşturucu kullanıp kendini kesti

Uyuşturucu kullanıp kendini kesti

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde uyuşturucu madde kullandığı öğrenilen bir genç, kollarını keserek kendine zarar verdi.

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde uyuşturucu madde kullandığı öğrenilen bir genç, kollarını keserek kendine zarar verdi.

Olay Kapaklı ilçesinde bulunan Kazak Gölü Mesire Alanı yolunda meydana geldi. Uyuşturucu madde kullandığı iddia edilen ve psikolojisinin bozuk olduğu öğrenilen E.K. isimli bir şahıs kendine zarar verdi. Şahsı fark eden çevredekiler durumu 112 Acil Servis ve emniyet ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen emniyet ekipleri E.K.'nin kendisine zarar vermesini önlerken, sağlık ekipleri tarafından gence ilk tedavisi yapılarak Kapaklı Devlet Hastanesi'ne nakli gerçekleştirildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - TEKİRDAĞ
Kaynak: İHA
Tekirdağ, Kapaklı, 3. Sayfa

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