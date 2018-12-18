Uyuşturucu Kullanırken Jandarmaya Yakalandılar

Kaynak: İHA

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan denetimlerde 4 şahıs uyuşturucu kullandıkları esnada yakalanarak gözaltına alındı.Edinilen bilgilere göre, merkeze bağlı Kayaönü Köyü yakınlarında devriye görevi yapan jandarma ekipleri S.Ç., Y.A., E.Y., ve S.I., isimli 4 şahsı uyuşturucu kullandıkları esnada yakaladı. Yakalanan şahısların üst aramalarında 23 gram esrar maddesi ile uyuşturucu içiminde kullanılan düzenek ele geçirildi. Esrar maddelerine el koyan jandarma ekipleri 4 şahsıda gözaltına alarak sorgulamak üzere jandarma karakoluna götürdü.Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN