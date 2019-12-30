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Uyuşturucu madde aldıktan sonra araç kullanan üç sürücüye 5'er bin lira ceza

Sivas'ta, uyuşturucu madde aldıktan sonra araç kullandığı tespit edilen üç sürücüye 15 bin 501 lira para cezası uygulandı.

30.12.2019 11:54 | Son Güncelleme: 30.12.2019 11:54 Uyuşturucu madde aldıktan sonra araç kullanan üç sürücüye 5'er bin lira ceza
'ta, uyuşturucu madde aldıktan sonra araç kullandığı tespit edilen üç sürücüye 15 bin 501 lira para cezası uygulandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde sokak satıcıları ve kullanıcılarına yönelik operasyon gerçekleştirdi.
Bu kapsamda uyuşturucu ve uyarıcı madde etkisinde araç kullanırken yakalanan üç sürücüye 5 bin 167'şer lira olmak üzere 15 bin 501 lira para cezası kesildi, ehliyetlerine ise 5'er yıl süreyle el konuldu.
Şüpheliler hakkında "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan da işlem yapıldı.
Operasyonda çeşitli miktarlarda uyuşturucu, 1 tabanca ile 15 mermi ele geçirildi.
Gözaltına alınan 7 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Emniyet Müdürlüğü, Sivas, Güncel

Kaynak: AA

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