Uyuşturucu Madde Kullanımını Önleme Kısa Film Yarışması Ödül Töreni

Kaynak: AA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "PKK'nın ana gelir kaynağının uyuşturucu ticareti olduğunu, Avrupa'daki uyuşturucu ticaretinin yaklaşık yüzde 90'ını PKK'nın organize ettiğini artık herkes biliyor. Avrupa, günün birinde PKK'ya karşı ciddi ciddi bir şeyler yapmaya kalkışırsa, yani o günleri görürsek, bilin ki uyuşturucu yüzünden yapacaktır. Her yakaladığımız uyuşturucu, her yakaladığımız ton, kilogram PKK'ya vurulan bir darbedir." dedi.Soylu, Haliç Kongre Merkezi'nde "Uyuşturucu Madde Kullanımını Önleme Kısa Film Yarışması Ödülleri ve Motosiklet Teslim Töreni"ne katıldı.AB üyesi ülkelerin nüfusu, 2002-2016 döneminde yüzde 4,5 artarken, uyuşturucuya bağlı ölümlerin yüzde 13 arttığına işaret eden Soylu, "Sentetik uyuşturucu imalatının, sentetik uyuşturucunun hem çeşidinin hem tahribatının arttığı; uyuşturucu ticaretinin terörün ana finansman kaynağı olduğu, Avrupa erken uyarı sistemine tanımlı sentetik uyuşturucuların yaklaşık yüzde 70'inin son 5-6 yıl içinde üretildiği, uyuşturucu tehdidinin üzerimize çığ gibi geldiği bir dünyadayız." diye konuştu.Süleyman Soylu, Türkiye'nin uyuşturucuyla mücadelede dünya ölçeğinde açık ara önde olan ülkelerden biri olduğunu dile getirerek, son 3 yılda bu mücadeleye yeni bir ivme katıldığını, ilgili tüm kurumların koordinasyonuna ağırlık verildiğini, Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulu oluşturulduğunu ve bir strateji belgesi ortaya konulduğunu anlattı.Temel adımlardan birinin de "saha baskısını artırmak" olduğunu belirten Soylu, Narkotimlerin 81 ilde faaliyete geçirildiğini, 2017'de 118 bin operasyon yapılırken, geçen yıl bunun 147 bine çıktığını ve bu yıl 57 bin 849 operasyon gerçekleştirildiği kaydetti.Soylu, bazı günler 18 Avrupa ülkesinin 1 yılda yakaladığından fazla esrarın 1 günde yakalandığını dile getirerek, "Sadece bu yıl, skank dahil 33,5 ton esrar yakaladık. Bunun yanı sıra 8,5 milyon captagon, bin 62 kilogram kokain, yaklaşık 5 milyon adet ectasy, yine dikkati çeken bazı rakamlardır. Yılbaşından bugüne kadar 10 ton eroin yakalandı." dedi."Terör örgütlerinin büyükşehirlere sızma girişimi, güvenlik hayatını zehirlemeye yönelik"İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, uyuşturucu ticaretinin, terörün doğrudan finansmanında kullanıldığını belirterek, şöyle devam etti:"PKK'nın ana gelir kaynağının uyuşturucu ticareti olduğunu, Avrupa'daki uyuşturucu ticaretinin yaklaşık yüzde 90'ını PKK'nın organize ettiğini artık herkes biliyor. Avrupa, günün birinde PKK'ya karşı ciddi ciddi bir şeyler yapmaya kalkışırsa, yani o günleri görürsek, bilin ki uyuşturucu yüzünden yapacaktır. İstanbul'da da terör örgütlerinin varlığı, terör örgütlerinin etkinliğini uyuşturucu ticareti ve yayılımını da ortaya çıkaracaktır. Terörle mücadelemiz sadece terör eylemlerini engellemek değil, çocuklarımızı ve gençleri zehirlemeye yönelik adımlar açısından uyuşturucuyla ilgili de önemli boyut içermektedir. Terör örgütlerinin varlığı veya etkinliği veya büyük şehirlere sızma girişimi, tam anlamıyla büyük şehirlerin güvenlik hayatını zehirlemeye yöneliktir. Meşru ortamları kullanarak gayrimeşruluğu artırmaya çalışanlara ve meşru ortamları köprü vazifesi ortaya koyarak gayrimeşru ortamlara yol açanlara da müsaade edilmemesi lazım geliyor. Terör örgütü PKK'nın en önemli gelir kaynaklarından bir tanesi uyuşturucudur. Her yakaladığımız uyuşturucu, her yakaladığımız ton, kilogram PKK'ya vurulan bir darbedir. PKK'nın en önemli gelir kaynaklarından bir tanesi sigara kaçakçılığıdır. Bu konuda da güvenlik kuvvetlerimiz çok büyük bir mücadele ortaya koymuştur. Sigara kaçakçılığı oranı yüzde 24'lerden yüzde 1,5'lara düşmüştür."Emniyet verilerine göre geçen yılın ilk 5 aylık dönemiyle bu yılın ilk 5 aylık dönemini kıyaslandığında, Türkiye'de meydana gelen uyuşturucunun büyük çoğunluğunun, sokak satıcılarıyla ilgili olduğunu ve her 4 torbacıdan birinin İstanbul'da yakalandığını aktaran Soylu, "Uyuşturucu ölümleri 2017'de 941 olarak gerçekleşti. Ortaya koyduğumuz bu farkındalık ve arkadaşlarımızın gayretleriyle bu sayı 941'den 2018 sonu için 581'e geldi. Yüzde 38'lik bir azalış ve 360 gencin hayatı demek." dedi.Soylu, Türkiye'de şehirleri dünyanın en güvenli şehirleri haline getirmeye çalıştıklarını anlatarak, şunları kaydetti:"Bunu sadece lafla değil, ciddi bir personel ve ekipman kapasitesi kullanarak ve bu kapasiteyi artırarak yapıyoruz. Uyuşturucuyla mı mücadele edeceğiz, narkotik köpeği sayımızı artırıyoruz, narkotik eğitimli personel sayımız artırıyoruz, araç gereç ekipman sayımızı artırıyoruz. Terörle mi mücadele edeceğiz, İHA, SİHA, helikopter sayımızı artırıyoruz, personel, drone, yerli üretim silah yatırımları yapıyoruz. Motosikletler asayiş olaylarında diğer ekiplere göre yüzde 70 daha hızlı olay yerine intikal ediyor. 2017'den bugüne kadar, kapıdakiler dahil 601 motosiklet, emniyet asayiş ekiplerimize kazandırıldı. İnşallah yıl sonuna kadar 270 tane daha alacağız. 2019 sonu itibarıyla 2 bin motosikleti yenilemiş olacağız.""Bayram tatilindeki trafik kaynaklı ölümlerde yüzde 51,5 azalma oldu"Bayram tatilindeki trafik kaynaklı ölümlerde geçen yıla göre yüzde 51,5 azalma meydana geldiğini kaydeden Soylu, İstanbul'da evden hırsızlık sayısı 2017 Ocak-Mayıs günlük ortalaması 79 iken, 2018 Ocak-Mayıs döneminde 54'e, 2019 Ocak-Mayıs döneminde 43'e gerilediğini anlattı.Soylu, İstanbul'da 2'si jandarmada olmak üzere toplam 32 polis merkezi amirliği oluşturulacağını bildirerek, "Karakollarımızda güven masası oluşturuyoruz. Buraya tüm Türkiye'ye yönelik 3 bin kadın polisimizi alacağız ve onları da iyi eğiteceğiz. Vatandaşımız karakolumuza girdiği andan itibaren kadın polislerimizle ve onların yönlendirmeleriyle karşı karşıya kalacaklar. Mezun olan 2 bin 500 evladımızın 2 binini İstanbul'a verdik. Ağustos ayı sonunda 3 bin-3 bin 500 arası daha vereceğiz. 3 bin kadın polisimizden İstanbul'daki karakollara vereceğiz. Önümüzdeki günlerde bin 200 bekçiyi İstanbul'a vereceğiz. 55 bin rakamının üzerine çıkacağız inşallah. 500 trafik polisi eğitildi, tekrar görevlerine başlamış oldular." bilgisini verdi.Konuşmaların ardından yarışmada dereceye girenlere ödülleri takdim edildi.Daha sonra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 197 motosikletin Asayiş Daire Başkanlığına teslim törenine katılarak, hayırlı olmasını diledi.