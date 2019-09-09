Haberler» 3. Sayfa» Haber

Uyuşturucu madde satan 2 kişi tutuklandı

Adıyaman'ın Kahta ilçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 2 kişiden 1'i, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

09.09.2019 18:01 Uyuşturucu madde satan 2 kişi tutuklandı
Adıyaman'ın Kahta ilçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 2 kişiden 1'i, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Kahta ilçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince Turgut Özal Mahallesinde uyuşturucu madde satışı yaptıkları iddia edilen Y.Ç (34) ve S.B. (38)isimli iki kişi yakalandı. Yakalanan iki kişinin üzerinde satışa hazır halde 6 fişek şeklinde uyuşturucu maddesi ve ikamet ettikleri evde yapılan aramalarda hassas terazi ile 100 gram satışa hazır bonzai maddesi ele geçirildi. Uyuşturucu maddelerine el konulurken konuyla alakalı olarak her iki kişi gözaltına alındı. Emniyete götürülen her iki kişi daha sonra tamamlanan işlemlerinin ardından Kahta Adliyesine sevk edildi. Burada mahkemeye çıkarılan şahıslardan Y.Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Emniyet Müdürlüğü, Adıyaman, Kahta, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
18:15   Manisa'da 23 kilo esrar ele geçirildi
18:15   Traktörün altında kalan köy muhtarı hayatını kaybetti
18:08   Kestiği ağacın altında kalarak hayatını kaybetti
18:01   Milli kick boksçuya 'laf atma' cinayetinden tutuklama talebi
18:01   Uyuşturucu madde satan 2 kişi tutuklandı
17:50   Pamuklu yüklü tır cayır cayır yandı
17:45   Polisi yumruklayıp kendini kesen şüpheli tutuklandı