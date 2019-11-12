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Uyuşturucu madde satıcılarına darbe

Afyonkarahisar İl Jandarma ekiplerince kent merkezinde yapılan operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

12.11.2019 15:45 | Son Güncelleme: 12.11.2019 15:50Uyuşturucu madde satıcılarına darbe
Afyonkarahisar İl ekiplerince kent merkezinde yapılan operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından ken merkezinde yapılan çalışmalar neticesinde 240 adet sentetik uyarıcı ectasy hap, 14 adet sentetik lyrica maddesi, 1 adet kurusıkı tabanca ve uyuşturucu satışından elde edilen bin 900 TL para ele geçirildi. Olayla ilgili olarak yakalanan 2 şüpheli şahıs sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak ceza evine teslim gönderildi. - AFYONKARAHİSAR

Jandarma, Afyon, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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