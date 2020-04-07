Uyuşturucu madde taşıyan 3 kişi yakalandı
DÜZCE (İHA) – Düzce İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonda uyuşturucu madde taşıdığı tespit edilen 3 şahıs yakalandı.
07.04.2020 15:17 | Son Güncelleme: 07.04.2020 15:17
Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Merkez'de uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi. Yürütülen operasyonda, durumundan şüphelenilen araçlar ekipler tarafından durduruldu. Araçta bulunan 3 şahsın üzerlerinde ve ikametlerinde yapılan aramalarda 6 parça halinde uyuşturucu madde, hassas terazi ve uyuşturucu kullanımında kullanılan aparatlar ele geçirildi. Şahıslar hakkında, Uyuşturucu Madde Bulundurmak Suçundan cezai işlem uygulandı. - DÜZCE
Kaynak: İHA
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