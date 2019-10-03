Haberler » 3. Sayfa » Haber

Uyuşturucu madde ticareti yapan 1 şüpheli tutuklandı

Elazığ'da uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilip yakalanan 1 şüpheli tutuklandı.

03.10.2019 17:19Uyuşturucu madde ticareti yapan 1 şüpheli tutuklandı
Elazığ'da uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilip yakalanan 1 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yaptı. Polisin çalışmasında uyuşturucu madde ticareti yapan S.Ç. tespit edildi. Şüpheli düzenlenen operasyonla yakalanırken, evinde yapılan aramada bir miktar eroin, uyuşturucu hap ve 1 fişek esrar ele geçirildi.

Emniyette ifadesi alınan şüpheli sevk edildiği adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ELAZIĞ

Uyuşturucu Ticareti, Elazığ, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
22:39 Adana'da polislere bombalı saldırı düzenleyen terörist için cemevinde tören düzenlendi
22:32 Kocaeli'deki torbacı operasyonunda 9 tutuklama
22:31 Başkent'te silahlı kavga
22:24 Yangına müdahaleye giden itfaiye aracı devrildi
22:23 Havuza düşen kurdu itfaiye kurtardı
22:22 Kocaeli polisinden torbacı operasyonu: 11 gözaltı
22:19 Uşak'ta torun vahşeti! Babaannesini altınları için boğarak öldürdü