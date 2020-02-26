Haberler » Güncel » Uyuşturucu madde ticareti yapan çifte 8 yıl 4'er ay hapis - Haber

Uyuşturucu madde ticareti yapan çifte 8 yıl 4'er ay hapis

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddiasıyla yargılanan çift, 8 yıl 4'er ay hapis cezasına çarptırıldı.

26.02.2020 19:20 | Son Güncelleme: 26.02.2020 19:54Uyuşturucu madde ticareti yapan çifte 8 yıl 4'er ay hapis
'ın ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddiasıyla yargılanan çift, 8 yıl 4'er ay hapis cezasına çarptırıldı.
Geçen yıl eylül ayında Ekinözü yol ayrımında gözaltına alıp, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklanan C.D.E (44) ve A.E'nin (39), Elbistan Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasına sanık ve avukatları katıldı.
Mahkemede suçlamaları kabul etmeyen sanıklar, uyuşturucu maddeyi kullanmak için aldıklarını iddia etti.

Mahkeme heyeti, uyuşturucu madde ticareti yapmaktan suçlu bulduğu çifti, 8 yıl 4'er ay hapis, 16 bin 660'ar lira adli para cezasına çarptırdı.

Kahramanmaraş, Elbistan, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

16:03  Kadayıflı muhallebi tarifi! Kadayıflı muhallebi nasıl yapılır? Kadayıflı muhallebi malzemeleri nelerdir?
13:59  Hocalı Katliamı nedir? Hocalı Katliamı ne zaman oldu?
13:54  Ramiz Dayı sözleri neler? Ramiz Dayı'nın unutulmaz sözleri nelerdir? Tuncel Kurtiz'in en meşhur replikleri!
11:12  Hz. Ali sözleri nelerdir? Hz. Ali'den hikmet, bilgelik ve maneviyat dolu sözler!
09:56  Sabahattin Ali en çok beğenilen sözleri neler? Sabahattin Ali kitaplarından en güzel alıntılar nelerdir? Sabahattin Ali şiirleri!
26.02.2020 20:41:49