10.07.2019 12:11
Haberler» 3. Sayfa» Haber

Uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslar yakalandı

Uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslar yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğünün yaptığı çalışmalar sonucunda uyuşturucu madde kullanan ve ticaretini yapan 13 şahıs yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğünün yaptığı çalışmalar sonucunda uyuşturucu madde kullanan ve ticaretini yapan 13 şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, dün Kayseri Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından il genelinde uyuşturucu madde kullanan ve uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik çalışmalar yapıldı. Yapılan çalışmaların sonucunda E.D, T.B, K.D, A.S, Z.D, I.G, F.B, M.D, B.T, C.E, Ö.A, M.Z.K.A, ve T.K isimli 13 şahıs yakalandı.

Şahısların üzerinde ve araçlarında yapılan aramalarda 3 parça halinde toplamda 2.30 gram Sentetik Kannobinoid maddesi, 7 parça halinde toplamda 7.90 gram Metamfetamin maddesi ve 1 adet Ecstasy hap ele geçirildi.

Ele geçirilen uyuşturucu maddelere el konulurken, yakalanan 13 şahısa uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak suçundan işlem yapıldı. - KAYSERİ
Kaynak: İHA
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Kayseri, 3. Sayfa

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
12:47   Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 7 yaralı
12:46   Fabrika soygununun 5 zanlısı yakalandı
12:46   (ÖZEL) Avcılar'da E-5'de takla atan otomobil kamerada
12:46   Zırhlı Birlikler Davasında karar açıklandı
12:40   Arabanın camından şoförü darp etti, yoldan geçen sürücüler müdahale etti
12:39   Burhaniye'de çöplük alanda yangın çıktı
12:38   Kendisini öldüresiye döven kocasını mahkemede savundu