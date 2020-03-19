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Uyuşturucu madde ticareti yapmak ve bulundurmak suçlarından 2 kişi yakalandı

Eskişehir'in Alpu ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yapmak ve bulundurmak suçlarından 2 şüpheli yakalandı.

19.03.2020 10:49 | Son Güncelleme: 19.03.2020 10:49
Uyuşturucu madde ticareti yapmak ve bulundurmak suçlarından 2 kişi yakalandı
Eskişehir'in Alpu ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yapmak ve bulundurmak suçlarından 2 şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, 16 Mart günü akşam saatlerinde Alpu ilçesinin Bozan mahallesinde E.D.'nin kullandığı ve plakasız olduğu tespit edilen bir araç İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından durduruldu. Jandarma ekiplerinin çalıntı olduğunu tespit ettiği araçta uyuşturucu olarak kullanılan 3 gram bonzai maddesi ele geçirildi. Şahıslardan E.D.(25) "Uyuşturucu Madde Bulundurmak" ve V.O.T.(29) "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak" suçlarından jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Şahıslardan E.D., jandarma sorgusunda uyuşturucu maddeyi Bozan mahallesinde ikamet eden V.O.T.'den aldığını söyledi. Bu ifade üzerine adli makamlardan arama kararı alan jandarma ekipleri, V.O.T.'nin evine ve aracında yaptığı aramalarda, uyuşturucu madde olarak kullanılan; 18 gram bonzai, 12 gram esrar ile 25 adet extacy uyarıcı hap ele geçirildi.

Jandarma sorgusunun ardından şüphelilerin, uyuşturucu madde ticareti yapmak ve bulundurmak suçlarından adliyeye sevk edileceği belirtildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Etiketler : Jandarma, Alpu, 3. Sayfa

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