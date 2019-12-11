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Uyuşturucu madde ticaretine 8 yıl 4 ay hapis cezası

Kayseri'de uyuşturucu madde ticareti yapan şahsa, 8 yıl 4 ay hapis cezası verildi.

11.12.2019 12:59 | Son Güncelleme: 11.12.2019 13:04Uyuşturucu madde ticaretine 8 yıl 4 ay hapis cezası
'de uyuşturucu madde ticareti yapan şahsa, 8 yıl 4 ay hapis cezası verildi.

Kayseri'de polis ekipleri tarafından uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik geçtiğimiz günlerde düzenlenen operasyonda, Ö.S. gözaltına alınmıştı. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilen Ö.S., bugün hakim karşısına çıktı. Kayseri Adalet Sarayı 1. Ağır ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, tutuklu sanık Ö.S. ve avukatı hazır bulundu.

Yapılan yargılama sonucunda Ö.S.'ye 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak' suçundan 8 yıl 4 ay hapis cezası verildi. - KAYSERİ

Kayseri, Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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