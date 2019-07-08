08.07.2019 16:27
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Uyuşturucu madde ve sahte parayla yakalandı

Uyuşturucu madde ve sahte parayla yakalandı

BOLU'da, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda, uyuşturucu madde ve sahte para ele geçirilirken, şüpheli H.A. (31) gözaltına alındı.


BOLU'da, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda, uyuşturucu madde ve sahte para ele geçirilirken, şüpheli H.A. (31) gözaltına alındı.
Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları istihbarat çalışmasında, bir firmada kuryelik yapan H.A.'nın evinde uyuşturucu madde olduğu bilgisine ulaştı. H.A.'nın evine operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada Hint keneviri bitkisi ile 2 gram kurutulmaya bırakılmış esrar ele geçirdi. Evde ayrıca, Hint keneviri yetiştirmek için kurulan düzenekte florasan ampül, vantilatör, projektör gibi malzemeler ile 100 TL'lik 12 sahte banknot, 1 tabanca fişeği ve 1 tüfek fişeği ele geçirildi. Gözaltına alınan H.A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

- Bolu
Kaynak: DHA
Polis, Bolu, Güncel

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