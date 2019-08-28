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Uyuşturucu maddeler kiremitlerin arasından çıktı

DENİZLİ (İHA) – Denizli'de narkotik ekiplerinin gerçekleştirdiği iki ayrı operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

28.08.2019 11:01 Uyuşturucu maddeler kiremitlerin arasından çıktı
DENİZLİ (İHA) – Denizli'de narkotik ekiplerinin gerçekleştirdiği iki ayrı operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Denizli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, il merkezinde yer alan bir apartman dairesine yüklü miktarda uyuşturucu madde getirildiği ve uyuşturucu madde ticareti yapılmaya çalışıldığı yönünde bilgi aldı. Ekipler Bağbaşı Mahallesi'nde tespit ettikleri bir adrese operasyon düzenledi. Yabancı uyruklu üç şahsın bulunduğu çatı katı apart dairesinde arama yapan görevliler çatı profili ile kiremitler arasına gizlenmiş vaziyette metamfetamin maddesi ile uyuşturucu madde tartımında kullanılan hassas terazi ele geçirdi.

Zehir tacirlerine göz açtırmayan narkotik ekipleri ihbar üzerine il merkezinde yaptıkları başka bir çalışmada ise Mehmetçik Mahallesi'nde bulunan bir adreste uyuşturucu madde, hassas terazi ve ruhsatsız tabanca ele geçirdi. İkamette bulunan suç unsurlarıyla ilgili gözaltına alınan biri yabancı uyruklu iki 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu madde ticareti yapıldığı belirlenen adreslere yönelik gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde 367 gram metamfetamin maddesi, 8 gram esrar, 3 gram eroin ve 2 adet hassas ölçüm terazisi ele geçirildi.

'Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçu kapsamında yakalanarak adli mercilere sevk edilen 5 kişi tutuklandı. - DENİZLİ

Narkotik, Denizli, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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