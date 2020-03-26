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Uyuşturucu maddeyi süt ambalajlarında saklayan çeteye operasyon: 9 gözaltı

Kocaeli'de Narkotik timleri tarafından düzenlenen operasyonda süt ambalajlarının içerisine zulalanmış halde çok sayıda uyuşturucu hap ele geçirildi.

26.03.2020 11:39 | Son Güncelleme: 26.03.2020 11:39
Uyuşturucu maddeyi süt ambalajlarında saklayan çeteye operasyon: 9 gözaltı
Kocaeli 'de Narkotik timleri tarafından düzenlenen operasyonda süt ambalajlarının içerisine zulalanmış halde çok sayıda uyuşturucu hap ele geçirildi. Olayla ilgili 9 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Kocaeli Emniyeti Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü tarafından uyuşturucu ticaretinin engellenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 9 kişinin kimlikleri tespit edildi. Harekete geçen ekipler, 3 ayrı adrese operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonda şahısların adreslerinde yapılan aramalarda süt ambalajları içerisine saklanmış halde 2 bin 302 adet captagon hap, 547,85 gram plaka esrar, 350 adet sentetik ecza, 127 gram metamfetamin,22,50 gram bonzai, 7 adet extacy hap ile 1 adet hassas terazi ve şahısların uyuşturucu madde ticaretinden kazandığı değerlendirilen 9 bin 200 TL para le geçirildi.

Olayla ilgili 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şahıslar Kocaeli Emniyet Müdürlüğünde tamamlanan işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesine sevk edildi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Etiketler: Narkotik, Kocaeli, 3. Sayfa

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