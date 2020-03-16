Uyuşturucu operasyonlarda yakalanan 21 kişiden 12'si tutuklandı
Denizli'de narkotik polisi tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan 21 kişiden 12'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.
16.03.2020 17:12 | Son Güncelleme: 16.03.2020 17:17
Denizli 'de narkotik polisi tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan 21 kişiden 12'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Edinilen bilgilere göre, operasyonlar geçtiğimiz hafta Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri koordinesinde yapıldı. Çevre kentlerden Denizli'ye uyuşturucu sevkiyatı yapıldığı yönünde bilgi alan polis ekipleri harekete geçerek operasyon düzenledi. Çok sayıda adrese eş zamanlı yapılan baskınlarda 21 kişi gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan 12'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Öte yandan, operasyonlarda 63 gram metamfetamin, 20 gram eroin, 24 gram esrar, 26 adet sentetik ecza hap, 47 adet ekstasy hap, 2 adet terazi, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. - DENİZLİ
Edinilen bilgilere göre, operasyonlar geçtiğimiz hafta Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri koordinesinde yapıldı. Çevre kentlerden Denizli'ye uyuşturucu sevkiyatı yapıldığı yönünde bilgi alan polis ekipleri harekete geçerek operasyon düzenledi. Çok sayıda adrese eş zamanlı yapılan baskınlarda 21 kişi gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan 12'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Öte yandan, operasyonlarda 63 gram metamfetamin, 20 gram eroin, 24 gram esrar, 26 adet sentetik ecza hap, 47 adet ekstasy hap, 2 adet terazi, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. - DENİZLİ
Kaynak: İHA
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