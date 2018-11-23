Uyuşturucu Operasyonları

İstanbul
'da uyuşturucuyla mücadele kapsamında düzenlenen iki ayrı operasyonda, 467 kilogram skank, 20 kilogram eroin ve 440 bin ecstacy hap ele geçirildi. Büyükçekmece
İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri, Muratçeşme Mahallesi'nde park halindeki 34 SR 564 plakalı kapalı kasa kamyonetten şüphelenerek yaptığı incelemede, koliler içerisinde 367 kilogram skank buldu.
Ekiplere 20 bin lira rüşvet teklif ettiği öne sürülen araç sürücüsü M.A. gözaltına alındı.
Ayrıca, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
ekipleri, Zeytinburnu
'nda 2 depoya düzenledikleri, operasyonda M.Ü. ve Ö.A'yı yakaladı.
Adreslerde yapılan aramalarda, 100 kilogram skank, 20 kilogram eroin ve 440 bin ecstacy hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.